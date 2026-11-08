Боевик «Зверь» с Сэмюэлом Л. Джексоном выйдет в онлайне 17 ноября

Портал DVDsReleaseDates раскрыл дату цифрового релиза фильма «Зверь». Боевик выйдет в онлайне уже 17 ноября.

Таким образом, картина станет доступна для домашнего просмотра спустя полтора месяца после премьеры в мировом прокате, которая состоялась 9 октября. За это время лента показала крайне низкие кассовые результаты, заработав около $ 82 тыс. «Зверь» также официально вышел в России с 4 ноября — за пять дней его сборы немного превысили 10 млн рублей.

«Зверь» рассказывает о нападении на президента США. После этого глава государства спасается от вооружённой группировки в своей машине. Однако президентский лимузин «Зверь» оказывается не просто машиной, а настоящим бронированным «танком» с засекреченными возможностями. Главную роль исполнил звезда фильмов «Криминальное чтиво» и «Джанго освобождённый» Сэмюэл Л. Джексон. Боевик смешанно оценили критики и зрители: на агрегаторе Rottten Tomatoes он получил 50% свежести от пользователей и 50% от обозревателей.