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Сериал Шершни, 4 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого, финального сезона сериала «Шершни»
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20 ноября состоится премьера четвёртого, финального сезона сериала «Шершни». Проект повествует о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.

В четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Paramount+. Заключительный эпизод шоу станет доступен для просмотра 22 января.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Шершни»

ЭпизодДата выхода
1-я серия20 ноября
2-я серия27 ноября
3-я серия4 декабря
4-я серия11 декабря
5-я серия18 декабря
6-я серия25 декабря
7-я серия1 января
8-я серия8 января
9-я серия15 января
10-я серия22 января
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