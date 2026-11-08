Расписание выхода четвёртого, финального сезона сериала «Шершни»
20 ноября состоится премьера четвёртого, финального сезона сериала «Шершни». Проект повествует о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.
В четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Paramount+. Заключительный эпизод шоу станет доступен для просмотра 22 января.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Шершни»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|20 ноября
|2-я серия
|27 ноября
|3-я серия
|4 декабря
|4-я серия
|11 декабря
|5-я серия
|18 декабря
|6-я серия
|25 декабря
|7-я серия
|1 января
|8-я серия
|8 января
|9-я серия
|15 января
|10-я серия
|22 января
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