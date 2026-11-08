Расписание выхода четвёртого, финального сезона сериала «Шершни»

20 ноября состоится премьера четвёртого, финального сезона сериала «Шершни». Проект повествует о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.

В четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Paramount+. Заключительный эпизод шоу станет доступен для просмотра 22 января.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Шершни»