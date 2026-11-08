В серию Death Stranding от Хидео Кодзимы сыграли более 28 млн человек

Студия Kojima Productions рассказала о новых успехах видеоигровой серии Death Stranding. В культовые игры от Хидео Кодзимы сыграли более 28 млн человек.

Фото: Kojima Productions

Такого показателя франшиза добилась за семь лет с момента выхода первой части, релиз которой состоялся 8 ноября 2019 года. В показатель входят продажи Death Stranding, расширенной версии Director's Cut и Death Stranding 2. Большая часть игроков приходится на оригинальный проект, который вышел на ПК, PS4 и PS5, Xbox Series и iOS. Вторая часть доступна только на ПК и PlayStation 5. Разработчики поблагодарили пользователей, которые поддерживают франшизу до сих пор.

Серия Death Stranding превысила отметку в 28 млн игроков по всему миру. Связи, которые начались с первой части, продолжают расти и распространяться по всему миру. Спасибо, что вы стали частью этого путешествия, и за вашу постоянную поддержку.

Действие Death Stranding разворачивается в постапокалиптическом будущем, где произошла катастрофа под названием Выход смерти. Из-за этого грань между живым и мёртвым миром оказалась стёрта, а людям приходится скрываться от призрачных существ. Главным героем выступает курьер Сэм Бриджес, которому поручают соединить разрушенные города США в единую сеть. Обе части стали культовыми среди игроков и получили высокие оценки от критиков. В будущем франшиза выйдет за пределы игр, получив аниме и фильм.