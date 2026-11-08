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«Годзилла: Минус ноль» собрал $ 30 млн в США — лучший старт для иностранных фильмов

«Годзилла: Минус ноль» собрал $ 30 млн в США — лучший старт для иностранных фильмов
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По итогам первых выходных сборы фильма «Годзилла: Минус ноль» достигли $ 31,6 млн в США. Новая картина про культового монстра заняла первую строчку в местных чартах, обогнав мультфильм «Кот в шляпе».

Таким образом, лента показала самый успешный старт для иностранных фильмов с живыми актёрами в США. «Минус ноль» собрал значительно больше за первый уикенд, чем оригинал 2023 года под названием «Минус один» ($ 11 млн). По всему миру картина заработала более $ 63 млн. Учитывая успешные дебютные результаты сиквела, он вполне может обойти первую часть, которая собрала в мировом прокате более $ 113 млн.

«Годзилла: Минус ноль» выступает прямым продолжением фильма «Минус один». События ленты разворачиваются в 1949 году, спустя два года после финала первой части. Сиквел рассказывает историю выживших героев после того, как Токио атаковал гигантский монстр. Его новая цель — уничтожить Нью-Йорк.

Как зрители оценили новый фильм про Годзиллу:
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