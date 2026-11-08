Хоррор «Глиноликий» от DC собрал $ 100 млн — фильм окупился

Cборы фильма ужасов «Глиноликий» достигли более $ 100 млн в мировом прокате. Такого показателя хоррор добился спустя более двух недель с момента выхода — премьера состоялась 23 октября.

Для картины, бюджет которой составил $ 44 млн, результат можно назвать успешным — картина уже окупилась и приносит прибыль компании Warner Bros. Аналитики уверены, что к концу проката сборы фильма ужасов достигнут около $ 145 млн.

«Глиноликий» рассказывает об актёре Мэтте Хэйгане, которому в какой-то момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра Глиноликого — в оригинальных комиксах DC он был одним из злодеев Бэтмена. Картина станет доступна в онлайне уже 8 декабря.