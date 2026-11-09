Глава NVIDIA признался в измене после обвинений о связях со шпионкой из Китая

Компания NVIDIA запустила внутреннее расследование о действиях её главы — Дженсена Хуанга. Как сообщает New York Times, совет директоров подозревает СЕО в корпоративной измене: топ-менеджер якобы встречался с главой компании Megaspeed Элис Хуанг, которая считается завербованной китайской шпионкой. Подозревается, что он раскрыл ей важные данные касательно планов компании и некоторые другие секреты.

Хуанг уже прокомментировал часть подозрений. 63-летний мужчина отправил внутреннее письмо сотрудникам NVIDIA, где подтвердил сам факт измены своей жене и поддержал начатое расследование, которое должно выяснить, с кем же на самом деле встречался американский топ-менеджер.

Я был неверен своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моим поступкам нет оправдания. Мне очень жаль. Руководство NVIDIA — это привилегия всей моей жизни. Моя обязанность — служить вам и быть достойным вашего доверия. Я не справился с этой обязанностью. Я полностью предан NVIDIA и буду работать над тем, чтобы вернуть ваше доверие. Что касается вопросов национальной безопасности, то совет директоров NVIDIA запустил независимое расследование. Я поддерживаю это расследование и буду полностью сотрудничать. Я люблю нашу страну и нашу компанию, и я стремлюсь защищать NVIDIA и поддерживать национальную безопасность Америки. Я горд и благодарен за то, что я американец.

Расследование по делу Дженсена Хуанга сперва запустила американская разведка, которая заподозрила его в раскрытии тайн NVIDIA правительству Китая. Корпорация остаётся лидером в производстве графических ускорителей для тренировки нейросетей, благодаря чему капитализация организации достигла $ 4,5 трлн. По версии ЦРУ, мужчина мог поделиться с Элис Хуанг тайнами государственной важности, которая якобы поможет китайцам в ИИ-гонке.