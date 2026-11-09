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Фильм «Рождение империи» второй раз возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Рождение империи» второй раз возглавил кинопрокат России за уикенд
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Фильм «Рождение империи» дважды возглавил кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные он собрал 177,7 млн рублей. На втором месте — «Битва моторов», собравшая 83,5 млн рублей.

Биографическая драма о Петре I расскажет о периоде жизни правителя после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярами, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю. События ленты развернутся с 1698 по 1709 год.

Главные роли в фильме сыграли Александр Горбатов («Авиатор»), Милош Бикович («Холоп»), Виктор Добронравов («Чебурашка 2»), Юлия Пересильд («Вызов») и другие именитые российские актёры.

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