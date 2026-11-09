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Стивен Спилберг начнёт снимать свой следующий фильм в 2027 году

Стивен Спилберг начнёт снимать свой следующий фильм в 2027 году
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В интервью оператор Януш Камински рассказал, что Стивен Спилберг начнёт снимать свой следующий фильм в 2027 году. Януш — постоянный оператор режиссёра.

Деталей картины почти нет. Это будет первый вестерн в карьере Спилберга. Другими подробностями поделятся позже, пока не раскрывают даже название будущей картины.

Последний на данный момент выпущенный фильм режиссёра, «День разоблачения». Лента рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

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