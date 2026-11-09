Билл Скарсгард хотел бы сыграть Джона Константина в кино

Билл Скарсгард, известный по роли Пеннивайза, рассказал, что хотел бы сыграть в кино Джона Константина. По словам актёра, эта роль ему интересна в первую очередь из-за того, насколько Константин интересный персонаж.

Считаю Константина крутым. У меня была идея, что мы с Энди Мускетти могли бы снять фильм про него. Я просто подумал, что это смешало бы настоящий визуальный хоррор и супергеройский жанр.

Сейчас в работе находится новая картина про Константина. Насколько известно, проект находится на очень ранней стадии разработки, и пока нет никаких других подробностей. Кто сыграет в нём, тоже не говорят.