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Билл Скарсгард хотел бы сыграть Джона Константина в кино

Билл Скарсгард хотел бы сыграть Джона Константина в кино
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Билл Скарсгард, известный по роли Пеннивайза, рассказал, что хотел бы сыграть в кино Джона Константина. По словам актёра, эта роль ему интересна в первую очередь из-за того, насколько Константин интересный персонаж.

Считаю Константина крутым. У меня была идея, что мы с Энди Мускетти могли бы снять фильм про него. Я просто подумал, что это смешало бы настоящий визуальный хоррор и супергеройский жанр.

Сейчас в работе находится новая картина про Константина. Насколько известно, проект находится на очень ранней стадии разработки, и пока нет никаких других подробностей. Кто сыграет в нём, тоже не говорят.

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