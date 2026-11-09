Появился новый постер третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Disney опубликовал новый постер третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». На нём можно увидеть главных героев, а сам Перси расположился в середине.

Свежий постер третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Фото: Disney

Предстоящие эпизоды основаны на третьей части оригинального цикла книг под названием «Проклятие титана». Теперь Перси предстоит спасти свою похищенную подругу Аннабет и предотвратить разрушение Олимпа. Герою и его друзьям также нужно сразиться с титаном Атласом.

Главные роли вновь сыграли Уокер Скобелл («Рыбалка для миллионера»), Леа Джеффрис («Империя»), Арьян Симхадри («Время приключений: Далёкие земли»), Вирджиния Кулл («Призрачная башня») и другие актёры. В третий сезон войдёт восемь серий, как было и в предыдущих.

Третий сезон проекта стартует 20 ноября.