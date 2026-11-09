15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Плетёный муж» собрал $ 29 млн в прокате

Фильм «Плетёный муж» собрал $ 29 млн в прокате
Комментарии

Картина «Плетёный муж» показывает неплохие результаты в прокате. Лента собрала уже $ 29 млн. По прогнозу аналитиков, картина соберёт $ 40 млн или $ 50 млн.

Бюджет фильма составил $ 10 млн, так что он уже окупился и приносит создателям прибыль.

Сюжет ленты разворачивается в вымышленном мире. Главной героиней выступает женщина, которая страдает от одиночества. Однажды она просит корзинщика сплести ей мужа, который в итоге оживает и становится заботливым мужчиной. Однако плетёный человек вызывает зависть у её соседей.

Главные роли в фильме сыграли Оливия Колман («Отец»), Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Питер Динклэйдж («Игра престолов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон — авторы комедии «Спаси себя сам!»

Материалы по теме
Видео
Русский трейлер мелодрамы «Плетёный муж» с Оливией Колман — выход 5 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android