Фильм «Плетёный муж» собрал $ 29 млн в прокате

Картина «Плетёный муж» показывает неплохие результаты в прокате. Лента собрала уже $ 29 млн. По прогнозу аналитиков, картина соберёт $ 40 млн или $ 50 млн.

Бюджет фильма составил $ 10 млн, так что он уже окупился и приносит создателям прибыль.

Сюжет ленты разворачивается в вымышленном мире. Главной героиней выступает женщина, которая страдает от одиночества. Однажды она просит корзинщика сплести ей мужа, который в итоге оживает и становится заботливым мужчиной. Однако плетёный человек вызывает зависть у её соседей.

Главные роли в фильме сыграли Оливия Колман («Отец»), Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Питер Динклэйдж («Игра престолов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон — авторы комедии «Спаси себя сам!»