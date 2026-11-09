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Звезда сериала «Властелин колец: Кольца власти» высказался о том, чтобы сыграть Росомаху

Звезда сериала «Властелин колец: Кольца власти» высказался о том, чтобы сыграть Росомаху
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Звезда сериала «Властелин колец: Кольца власти» Роберт Арамайо рассказал, что много людей говорили ему о том, чтобы он сыграл Росомаху в киновселенной Marvel.

По словам актёра, ему страшно брать на себя такой груз ответственности, особенно после Хью Джекмана, который стал эталоном в роли Логана.

Я даже представить себе этого не могу. Но знаете что? Многие об этом говорят. Но мне страшно. Не описать словами, как Хью Джекман исполнил эту роль.

Кто будет новым Росомахой в киновселенной Marvel, пока сказать сложно. Вероятно, в компании уже ищут или даже нашли замену Хью Джекману, но пока об этом объявлять не будут.

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