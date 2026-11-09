В недавнем интервью Ченнинг Татум рассказал, как съёмки фильма про Гамбита трижды срывались. При этом каждый раз не по его вине.

В первом случае киностудия 20th Century Foх нашла трёх режиссёров, которые решили участвовать в проекте, но у них произошёл разлад, поэтому производство сорвалось. Во второй раз проект слишком долго находился в работе, а Татум настаивал на старте съёмок, но так ничего и не случилось.

А в третий раз съёмки почти начались, режиссёром должен был стать Гор Вербински, но пока над фильмом работали, команда разошлась.

Увидеть Татума в роли Гамбита можно будет в фильме «Мстители: Судный день».