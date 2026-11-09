Режиссёр «Секретного агента» хочет снова поработать с актёром Вагнером Моурой

Сразу после выхода в прошлом году фильма «Секретный агент» бразильский режиссёр Клебер Мендонса Филью заявил, что работает над новой лентой, но деталями не поделился.

Выступая на пресс-конференции Cine Ceará, Клебер рассказал, что фильм называется «Иностранный корреспондент». И да, звезда «Секретного агента» Вагнер Моура возвращается вместе с ним.

Мендонса Филью сказал, что в следующий раз он собирается снять полнометражный фильм с участием Моуры и что он уже погрузился в исследовательскую работу и прочитал не менее 14 книг. Это правда.

«Иностранный корреспондент» сразу же напоминает о шпионском триллере Альберрта Хичкока 1940 года, и, учитывая, что его последний фильм был жанровым, режиссёр может снять что-то стоящее внимания. Действие развернётся в Бразилии начала XX века, перед ноябрьским восстанием 1935 года.

Когда начнутся съемки, неизвестно. Пока что Филью собирает материал для сценария.