Bilibili Gaming выбила T1 и вышла в финал Worlds 2026 по LoL

Китайская Bilibili Gaming одержала сенсационную победу над южнокорейской T1 во втором полуфинале чемпионата мира Worlds 2026 по League of Legends. Встреча завершилась со счётом 3:1.

BLG захватила лидерство в серии после разгрома на первой карте (18:6). Команда Ли Faker Сан Хёка сумела сравнять счёт во второй игре (22:10) благодаря удачному смайту Барона от Мун Oner Хён Джуна, однако затем китайский коллектив полностью перехватил инициативу. Третья и четвёртая карты прошли под диктовку BLG (19:10 и 21:9), где ключевую роль сыграли грамотный контроль нейтральных объектов от лесника Пэн Xun Ли Сюня и решающие командные ультимейты от саппорта Ло ON Вэньцзюня на Серафине.

Победа стала исторической для китайского региона: BLG стала первой командой из LPL, сумевшей обыграть T1 в серии формата best-of-5 на чемпионатах мира, прервав серию из 13 поражений подряд против корейского гранда. Действующие чемпионы мира завершили выступление на третьем-четвёртом местах и впервые за четыре года не сыграют в решающем матче Worlds.

Bilibili Gaming вышла в гранд-финал, где 14 ноября в Бруклине сразится за Кубок призывателей против южнокорейской Gen.G Esports. По пути к решающей стадии китайский клуб поочерёдно выбил уже три команды из LCK — Hanwha Life Esports, Dplus KIA и T1.