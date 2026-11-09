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Мрачные гномы — на постерах третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Мрачные гномы — на постерах третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
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Компания Amazon представила новые постеры с героями третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». В этот раз на них изображены гномы: король Дурин IV, его жена Диса и его брат Траин.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Третий сезон «Колец власти» продолжит историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия.

Премьера третьего сезона состоится 11 ноября — новые эпизоды будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Amazon Prime Video, а в день старта станут доступны сразу четыре серии. К главным ролям в продолжении вернутся Морвет Кларк («Тёмные начала»), Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»), Роберт Арамайо («Я ругаюсь») и другие актёры.

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