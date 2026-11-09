В Новой Зеландии началась предзагрузка GTA 6 — игра весит 210 ГБ

9 ноября стартовала ранняя предзагрузка GTA 6 — шестой части культовой серии экшенов от Rockstar Games. Все владельцы игры уже могут скачать проект с аккаунтами Новой Зеландии и Австралии на консолях PlayStation 5. Предварительный размер игры составляет гигантские 209,9 ГБ .

Старт загрузки GTA 6 на PS5 Фото: X/PlayStation Game Size

Полноценная предзагрузка в странах Европы стартует ближе к полуночи 10 ноября — в Индии это 21:30, в Турции это 00:00. На Xbox Series предзагрузка начнётся одновременно в 00:00 по среднему времени по Гринвичу — это 3:00 мск.

Полноценный релиз GTA 6 состоится примерно через десять дней: 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.