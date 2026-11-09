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Анонс героев Геншин Импакт 7.3 — царица Анастасия и Даника

Анонсирована играбельная Царица Анастасия в Genshin Impact — герой выйдет в декабре
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Разработчики Genshin Impact представили двух новых персонажей, которые появятся в игре в следующей версии 7.3 в середине декабря — правительницу Снежной Царицу Анастасию и её помощницу, горничную Данику.

Обе героини уже появлялись в основном сюжете игры, а теперь получат пятизвёздочные играбельные версии.

  • Анастасия — герой стихии крио (холод), который сражается с помощью копья. По предварительной информации, сможет играть и как основной дамагер, и как персонаж «из кармана»;
  • Даника — электро-персонаж, в бою использует двуручный меч. Вероятно, так же сможет наносить большой урон на поле, а также сможет поддерживать основного дамагера баффами.

Фото: HoYoverse

Основные элементы геймплея и другие подробности обновления 7.3 разработчики покажут на прямой трансляции в начале декабря.

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