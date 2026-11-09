Какие версии GTA 6 можно купить: в чём разница между разными изданиями

До выхода GTA 6 остаётся меньше 10 дней, а многие начинают задумываться, какое издание игры покупать — стандартное или ультимативное. Эта короткая заметка призвана помочь выбрать.
В стандартное издание входит весь основной контент боевика: сюжетная кампания, персонажи, оружие — вы ничего значимого не потеряете, если решите не брать более дорогое издание. Однако в состав ультимативного входит удивительно много контента, который будет сразу же доступен на выходе игры — ждать его выхода не придётся.
В состав GTA 6 Ultimate Edition входит масса контента, в том числе даже череда миссий по поиску классических автомобилей:
- База банды: склад запрещённых товаров;
- Поручение: коллекция классических автомобилей;
- Автомастерская «Обвесы на заказ»;
- Автомастерская «Одноглазый вилли»;
- Салон красоты «У Сары»;
- Магазин одежды Stock 305;
- Тату-салон «Электроклык»;
- Машина Grotti Cheetah 1995 года;
- Револьверы Hawk и Little Morgan;
- Скины на пистолеты Girardi ES9 и Klose K17;
- Образы героев: стиль Вайс-Сити, «Приятные эмоции»;
- Транспорт в убежище Джейсона;
- Уникальные модификации для машины Vapid Ganado;
- Водный транспорт Shitzu Squalo;
- Транспорт и гараж: Багги Vapid Dominator.
Rockstar Games отдельно подчёркивает, что доступ к контенту выше будет открываться по мере прохождения игры — получить машины, задания, одежду, стволы и тому подобное сразу после начала игры нельзя.
Подробнее почитать про бонусы можно в отдельной заметке с описанием и скриншотами уникального контента GTA 6 Ultimate Edition.