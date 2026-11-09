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Издания GTA 6: чем отличается Standart от Ultimate, разница версий

Какие версии GTA 6 можно купить: в чём разница между разными изданиями
Комментарии

До выхода GTA 6 остаётся меньше 10 дней, а многие начинают задумываться, какое издание игры покупать — стандартное или ультимативное. Эта короткая заметка призвана помочь выбрать.

В стандартное издание входит весь основной контент боевика: сюжетная кампания, персонажи, оружие — вы ничего значимого не потеряете, если решите не брать более дорогое издание. Однако в состав ультимативного входит удивительно много контента, который будет сразу же доступен на выходе игры — ждать его выхода не придётся.

В состав GTA 6 Ultimate Edition входит масса контента, в том числе даже череда миссий по поиску классических автомобилей:

  • База банды: склад запрещённых товаров;
  • Поручение: коллекция классических автомобилей;
  • Автомастерская «Обвесы на заказ»;
  • Автомастерская «Одноглазый вилли»;
  • Салон красоты «У Сары»;
  • Магазин одежды Stock 305;
  • Тату-салон «Электроклык»;
  • Машина Grotti Cheetah 1995 года;
  • Револьверы Hawk и Little Morgan;
  • Скины на пистолеты Girardi ES9 и Klose K17;
  • Образы героев: стиль Вайс-Сити, «Приятные эмоции»;
  • Транспорт в убежище Джейсона;
  • Уникальные модификации для машины Vapid Ganado;
  • Водный транспорт Shitzu Squalo;
  • Транспорт и гараж: Багги Vapid Dominator.

Rockstar Games отдельно подчёркивает, что доступ к контенту выше будет открываться по мере прохождения игры — получить машины, задания, одежду, стволы и тому подобное сразу после начала игры нельзя.

Подробнее почитать про бонусы можно в отдельной заметке с описанием и скриншотами уникального контента GTA 6 Ultimate Edition.

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