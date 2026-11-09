Звезда «Дэдпула» Стефан Капичич приедет на выставку «Игромир 2026» в Москве

Известный сербский актёр Стефан Капичич станет гостем игровой выставки «Comic Con Игромир 2026», которая состоится в Москве с 3 по 6 декабря.

Капичич наиболее известен по роли Коллоса в «Дэдпуле» и «Дэдпуле 2». Актёр также снимался в сериалах «Лучше звоните Солу» и «Противостояние», а также принимал участие в работе над играми серии Call of Duty: Modern Warfare (озвучил Николая).

Ранее стало известно, что на «Игромире» представят эксклюзивную демоверсию игры «Царевна». Эксклюзивная 20-минутная демоверсия будет доступна на всех телевизорах на стенде облачного гейминга «Игромир». Для расширенного плейтеста с участием разработчиков игры выделят отдельный экран.