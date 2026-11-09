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Будет ли GTA 6 в Xbox Game Pass

GTA 6 не будет в Xbox Game Pass
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GTA 6 выходит 19 ноября, но владельцы консолей Xbox Series, которые успели привыкнуть к выходу игр на консоли через подписку Xbox Game Pass, могли интересоваться релизом боевика в сервисе — и нет, игра не будет доступна там.

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Официально Rockstar Games и не обещала (и даже не намекала на такое), но кто-то мог ожидать релиза. Чтобы поиграть в GTA 6 на Xbox Series предстоит покупать игру в магазине Microsoft Store или приобрести ключ. Подобный код можно найти как в интернет-магазинах, так и в коробке.

GTA 6 выходит в полночь с 18 на 19 ноября на PS5 и Xbox Series. У игры будет текстовый перевод на русский язык.