Бюджет GTA 6 меньше $ 1,5 млрд — вопреки слухам про $ 2 млрд

Rockstar Games публично не называет бюджет GTA 6, из-за чего появилась масса спекуляций на эту тему — вплоть до того, что на разработку игры потратили свыше $ 2 млрд. Однако в редком интервью глава студии Роб Нельсон заявил, что на создание игры потратили меньше, чем на постройку дубайского небоскрёба Бурдж-Халифа, который обошёлся примерно в $ 1,5 млрд.

Таким образом, на создание GTA 6 в итоге потратили меньше, чем $ 1,5 млрд (123,21 млрд рублей) .

Слухи про бюджет в $ 2 млрд возникли на фоне того, что энтузиасты якобы раскопали, сколько Rockstar Games потратила на зарплаты сотрудников с 2019 года — и это сумма выше 2,1 млрд на конец 2025 года. Однако студия, помимо GTA 6, также годами продолжает создание GTA Online и занимается релизами поменьше вроде неудачных переизданий GTA The Trilogy, курирования разработки ремейков Max Payne и, по слухам, ещё нескольких новых игр