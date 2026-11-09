Лас-Вегас планирует принять мэйджор по Counter-Strike 2 в конце 2028 года

Управление по делам конвенций и туризма Лас-Вегаса (LVCVA) намерено одобрить спонсорское соглашение с турнирным оператором BLAST на сумму $ 2 млн для проведения двух киберспортивных чемпионатов в 2028 году, включая мэйджор по CS 2.

Согласно проекту контракта, Лас-Вегас станет хозяином второго мэйджора 2028 года. Проведение турнира предварительно запланировано на период с 20 ноября по 10 декабря. Помимо чемпионата мира, BLAST организует ещё один масштабный киберспортивный турнир в конференц-центре Лас-Вегаса летом того же года, однако точная дисциплина пока не раскрывается.

Для США этот мэйджор может стать вторым в новейшей истории после турнира BLAST в Остине летом 2025 года, который привлёк свыше 45 тысяч зрителей на арене и принёс местной экономике более $ 102 млн.