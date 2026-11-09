Сборы в кино на новогодние праздники могут составить 10 млрд рублей — как и год назад

Генеральный директор сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова предположила, сколько российские кинотеатры смогут заработать в первые дни 2027 года. По её мнению, новые фильмы смогут в сумме собрать около 10 млрд рублей.

Думаю, что с точки зрения абсолютного количества денег мы будем на том же уровне, что и в прошлом году. В этом году точно не будем хуже прошлого года. Будем ли мы лучше? Это зависит ещё и от качества картин, потому что мы пока не видели фильмы.

В начале 2026 года вышли «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино» — тогда сборы составили 10,3 млрд рублей. 1 января 2027 года пройдут первые сеансы сразу четырёх новых картин — «Чебурашка 3», «Волшебник Изумрудного города 2», «Хоттабыч» и «Умка».