«Я вернусь сильнее». Faker — о поражении от BLG и вылете T1 с Worlds 2026

Капитан и мидер южнокорейской T1 Ли Faker Сан Хёк подвёл итоги полуфинальной серии чемпионата мира Worlds 2026 с китайской Bilibili Gaming, в которой его команда уступила со счётом 1:3 и покинула турнир.

Легендарный 30-летний киберспортсмен признал превосходство соперника в подготовке, отметил сложности прошедшего сезона и подчеркнул, что намерен извлечь уроки из ошибок, чтобы вернуться на высший уровень.

Прежде всего оппоненты подготовились лучше нас, и игра пошла не по нашему плану. Но в конечном счёте мы провели отличный матч вместе, и я доволен этим. В этом году многое осталось недоделанным — не столько в плане результата, сколько в самом процессе. Я не могу назвать этот сезон лучшим или полностью провальным, но я постараюсь извлечь уроки из этого опыта, исправить свои недостатки, вернуться сильнее и показать фанатам лучшую игру.

Поражение от Bilibili Gaming прервало историческую серию T1: клуб не проигрывал китайским коллективам в плей-офф чемпионатов мира на протяжении 13 лет (с 2013 года). Кроме того, состав Faker впервые за четыре года пропустит гранд-финал турнира, остановившись на третьем-четвёртом местах. Решающий матч за титул между BLG и Gen.G Esports состоится 14 ноября в Бруклине, Нью-Йорк.