Фильм «Особый пациент» выйдет в онлайн-кинотеатрах России 12 ноября

Онлайн-кинотеатр «Кион» раскрыл цифровую дату премьеры фильма «Особый пациент». Драматический триллер можно будет посмотреть на стриминге 12 ноября.

Видео доступно в группе «Кион»» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Кион».

Таким образом, «Особый пациент» доберётся до онлайн-кинотеатров спустя полтора месяца после выхода в прокат. За этот срок лента собрала скромные 4,3 млн рублей.

«Особый пациент» рассказывает историю блестящего хирурга, который всегда ставит на первое место личные амбиции. Однажды он берётся за самый сложный случай в своей карьере, после чего его картину мира и взгляд на привычные вещи меняет цепочка судьбоносных событий.

Главную роль в фильме сыграл Владислав Абашин («Овчарка», «Почтарь»), также в «Особом пациенте» снялись Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Артём Волобуев, Сергей Горобченко и другие актёры.