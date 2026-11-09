Сериал «Сталин» от режиссёра «Мастера и Маргариты» выйдет 27 ноября

Онлайн-кинотеатр KION объявил дату релиза исторического сериала сериала «Сталин» — проект из четырёх серий выйдет на платформе 27 ноября .

Сюжет сериала охватит важнейшие моменты в правлении Иосифа Сталина. Действие развернётся после завершения Второй мировой войны и до смерти политического деятеля в 1953 году.

Сталина сыграет Игорь Миркурбанов («За последней чертой»), в сериале также сыграют Виктор Сухоруков («Брат»), Александр Яцко («Излечить страх») и Кристина Бабушкина («Беспринципные»).

Режиссёром и сценаристом проекта выступил Владимир Бортко — постановщик фильмов «Собачье сердце», «Тарас Бульба» и культового сериала «Мастер и Маргарита» 2006 года.