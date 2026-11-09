Завод в Пензе даст сотрудникам выходной в день выхода GTA 6

Завод топливного оборудования Benza в Пензе пообещал, что 19 ноября даст выходной «всем поклонникам GTA VI среди сотрудников предприятия».

Как рассказал руководитель предприятия, для отгула работнику нужно будет заранее уведомить о своём желании и доказать наличие консоли PlayStation с игрой.

Мы проводим подобную акцию впервые — у нас работают около 240 человек, но мы пока не знаем, сколько точно будет желающих. Несколько человек точно говорили, что ждут выпуск игры.

Ранее выходные к выходу GTA 6 пообещали военным одного из инженерно-сапёрных батальонов США — для этого им нужно было продлить контракт.