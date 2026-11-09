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Все дополнения к Hollow Knight: Silksong будут бесплатными — первое станет «гигантским»

Все дополнения к Hollow Knight: Silksong будут бесплатными — первое станет «гигантским»
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В физическом издании Hollow Knight: Silksong нашли мануал с информацией о развитии игры после релиза. В документе студия Team Cherry подтвердила, что все дополнения к Silksong будут бесплатными.

Первое DLC под названием Sea of Sorrow разработчики планируют сделать «гигантским» — оно должно выйти до конца 2026 года, но точной даты релиза всё ещё нет (в мануале написано «выйдет скоро»). В дополнениях авторы Hollow Knight обещают добавить новые способности, врагов и мирных персонажей.

Hollow Knight: Silksong вышла в сентябре 2025 года. Вскоре после релиза игра получила пять номинаций на премии The Game Awards 2025, выиграв награду как «Лучший приключенческий экшен».

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