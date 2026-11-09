В честь релиза GTA 6 в Майами проведут музыкальный фестиваль

Компания Rockstar Games объявила о проведении большого музыкального фестиваля. Большой ивент пройдёт 21 ноября в штате Майами, который стал прообразом штата Леонида в грядущей GTA 6. Партнёром компании выступит сама PlayStation, игровое подразделение Sony.

Так, мероприятие обещает быть очень большим. Среди приглашённых звёзд ожидаются Трэвис Скотт, Карди Би, коллектив Justice и многие другие музыканты.

Окунитесь в атмосферу музыки Вайс-Сити и штата Леонида на мероприятии «Grand Theft Auto VI: The Festival» — специальном событии, которое пройдет 21 ноября в комплексе Mana Wynwood в Майами. Фестиваль приурочен к выходу GTA 6, а в его программе — выступления звёздных артистов, чьи композиции вошли в саундтрек игры.

Фото: Rockstar Games

Продажи билетов на фестиваль пройдут 10-11 ноября, а победителей будут выбирать с помощью лотереи. Релиз GTA 6 состоится уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series.