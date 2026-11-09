Гарри, Рон и Гермиона — на постерах сериала «Гарри Поттер» от HBO

Компания HBO представила новые постеры сериала «Гарри Поттер». В этот раз на них представили главных героев со своими волшебными палочками – Гарри, Рона и Гермиону. Премьера адаптации состоится уже 26 декабря — в этот день выйдет первый эпизод.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Первый сезон будущего сериала адаптирует первую книгу «Гарри Поттер и Философский камень». Она расскажет об 11-летнем мальчике Гарри Поттере, который узнаёт, что принадлежит к волшебному миру, а его родителей на самом деле убил тёмный маг Волан-де-Морт.

Главные роли в шоу играют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Сценаристом проекта выступает Франческа Гардинер, работавшая над «Наследниками». Съёмки второго сезона, адаптации «Тайной комнаты», стартуют в ближайшее время.