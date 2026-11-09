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В «Телеграме» появятся «кружки» в форме котиков, квадрата и звезды

В «Телеграме» появятся «кружки» в форме котиков, квадрата и звезды
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Разработчики мессенджера «Телеграм» опубликовали видео с концептом новых версий «кружков» — коротких видеосообщений. Теперь вместо круга пользователи смогут использовать другие формы: например, звезду, голову кота, квадрат или облачко.

Когда подобная функция появится в «Телеграме», пока не сообщается — также неизвестно, будут ли в финальном релизе доступны все эти варианты. Сейчас подобная кастомизация «кружков» уже есть во «ВКонтакте».

Ранее в «Телеграм» добавили приветственные сообщения в каналах и группах, встраивание интерактивных кнопок в посты и медиафайлы в текстовых сообщениях. Апдейт вышел в конце августа и был приурочен к 13-летию с даты релиза мессенджера.

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