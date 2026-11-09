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Panto расторг контракт с Team Spirit и стал свободным агентом

Panto расторг контракт с Team Spirit и стал свободным агентом
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Белорусский саппорт в Dota 2 Никита Panto Балаганин официально покинул киберспортивную организацию Team Spirit. Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию.

Благодарим Никиту за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере.

Балаганин выступал в основном ростере «драконов» по Dota 2 с октября 2025 года по май 2026 года, после чего был переведён в инактив. В июле 2026 года саппорт на правах аренды сыграл за европейский коллектив MOUZ на турнире Esports World Cup в Эр-Рияде, где занял 13-16-е место. Где 27-летний киберспортсмен продолжит профессиональную карьеру, пока неизвестно.

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