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Первые кадры триллера The Take с Робертом Паттинсоном и Дензелом Вашингтоном

Первые кадры триллера The Take с Робертом Паттинсоном и Дензелом Вашингтоном
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Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры предстоящего фильма The Take («Ограбление») — криминального триллера от Netflix, который выйдет на онлайн-платформе в 2027 году.

Лента расскажет о трёх героях: банковский охранник, кассир и опытный грабитель оказываются втянуты в смертельную игру, полную обмана и предательства. Других деталей о сюжете не раскрывают: режиссёр утверждает, что всё встанет на свои места только в последние 10 секунд.

Главные роли в The Take исполнили Дензел Вашингтон, Роберт Паттинсон и Дейзи Эдгар-Джонс. Точная дата выхода ещё неизвестна, а пока можно познакомиться с первыми кадрами ленты.