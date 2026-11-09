В Cyberpunk 2077 появился мультиплеер — мод доступен для всех желающих

Фанаты Cyberpunk 2077 представили мод для кооперативной игры под названием OPEN//77. Проект позволяет играть в «Киберпанк» в мультиплеере и уже доступен для всех желающих.

Мод работает аналогично GTA RP: разработчики запустили специальный сервер для ролевой игры. В облегчённой версии Найт-Сити игроки могут выбрать одну из нескольких профессий (полицейские, курьеры, обычные жители) и участвовать в активностях — гонки, сражения с боссами и изучение локаций.

Для запуска потребуются лицензионная копия Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty, а нужная модификация распространяется бесплатно и доступна для скачивания с официального сайта.