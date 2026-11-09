Забавные постеры фильма «Джуманджи 3: Великий побег» — премьера 25 декабря

Кинокомпания Sony Pictures представила новые постеры фильма «Джуманджи 3: Великий побег». На них изображены главные герои, которые выбираются из канализации в виртуальный мир. Премьера лента в мировом прокате состоится 25 декабря.

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Будущая лента выступит уже третьей частью перезапущенной серии о подростках, которые попадают в мир видеоигры. В этот раз героев ждут масштабные приключения, а сам фильм выступит большим финалом трилогии.

Главные роли в триквеле вновь сыграли Дуэйн Джонсон («Крушитель»), Кевин Харт («Американская семейка»), Карен Гиллан («Мстители: Финал») и Джек Блэк («Minecraft в кино»). Режиссёром выступил Джейк Кэздан — постановщик предыдущей части серии.