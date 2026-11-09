Джеймс Ганн и Питер Сафран покидают вселенную DC — их заменит ветеран Marvel

Кинокомпания Warner Bros. объявила о важных перестановках в киновселенной DC. Объединённая студия Skydance сняла Джеймса Ганна и Питера Сафрана с должностей глав франшизы — они больше не отвечают за развитие проекта.

Их место занял Джереми Латчем, бывший продюсер Marvel. Он работал с Кевином Файги и во многом ответственен за достижения конкурента DC. Ганн и Сафран покинут свои должности уже 1 декабря — у продюсеров есть три недели, чтобы передать бразды правления новому руководству.

Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили киновселенную DC в 2022 году, запустив франшизу с нуля. С тех пор Warner Bros. выпустила «Супермена», «Супергёрл», хоррор «Глиноликий» и телесериал «Фонари» от HBO. Ганн также недавно завершил съёмки «Супермена 2» — судя по всему, его работу с релизом в июле 2027 года завершит уже Летчем.