Warhammer 40,000: Dark Heresy от авторов Rogue Trader выйдет 28 января — трейлер

Российская студия Owlcat Games представила новый трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy. В нём авторы раскрыли дату релиза: проект выйдет 28 января 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Позже игра доберётся и до Nintendo Switch 2.

Видео доступно на YouTube-канале Warhammer. Права на видео принадлежат Owlcat Games.

Warhammer 40,000: Dark Heresy — тактическая пошаговая ролевая игра. По сюжету проекта с главным героем выступит служащий Инквизиции. Вместе со своим отрядом ему предстоит расследовать преступления против Империума. Местом действия RPG выступит космический сектор Каликсис.

Помимо Dark Heresy, в студии также работают над космическим экшеном The Expanse: Osiris Reborn. Он также выйдет в 2027 году.