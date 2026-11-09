«Испытываю облегчение»: Джеймс Ганн — об уходе из киновселенной DC

9 ноября стало известно, что Джеймс Ганн и Питер Сафран покинут киновселенную DC. Главные продюсеры франшизы уйдут со своих должностей спустя четыре года после назначения из-за перестановок в объединённой студии Skydance.

Спустя несколько часов после анонса Джеймс Ганн опубликовал обращение к аудитории. Постановщик поблагодарил своего коллегу Питера Сафрана и заявил, что ему нравилось быть главой столь большой киновселенной, ведь он очень любит многих персонажей из DC. Ганн также отметил, что всё же закончит работу над «Суперменом 2: Человек завтрашнего дня» и напишет сценарий для неанонсированного проекта.

Я буду скучать по людям, которые были рядом, и по той ответственности, которую мы с коллегами делили, работая над этими замечательными персонажами. Но в то же время я испытываю огромное облегчение и воодушевление от того, что возвращаюсь к режиссуре. Это вовсе не означает, что мы с Питером окончательно порываем с DC или супергероями. Этим летом выходит наш проект «Супермен: Человек завтрашнего дня». Кроме того, мы уже приступили к работе над ещё одним проектом DC — я пишу для него сценарий, а там посмотрим, как всё сложится дальше. Ну и, конечно, персонажи, которых мы представили, продолжат жить. Спасибо вам большое за то, что вы поверили в героев, которых мы с Питером показали на ваших экранах.

Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили киновселенную DC в 2022 году, запустив франшизу с нуля. С тех пор Warner Bros. выпустила «Супермена», «Супергёрл», хоррор «Глиноликий» и телесериал «Фонари» от HBO. Уже 1 декабря их место займёт Джереми Латчем, бывший продюсер Marvel