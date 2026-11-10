«Рыночек порешал». NS объяснил, почему киберспортивные клубы уходят из Dota 2 и CS 2

Стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов отреагировал на слова Данила Dendi Ишутина о массовом уходе организаций из соревновательной Dota 2. Контентмейкер подробно объяснил экономические причины кризиса в индустрии и напомнил об истории надувания финансовых пузырей на про-сцене.

Кузнецов отметил, что текущие проблемы берут начало ещё с 2015 года с первых крупных сторонних инвестиций, а новый виток перегрева рынка спровоцировали саудовская программа Vision 2030 с фондом Savvy Games Group и агрессивная экспансия букмекерских компаний, начавшаяся в 2022 году.

Результатом стало непомерное раздувание аппетитов. На фоне появления двух источников бесконечных денег выросли зарплаты игроков и персонала, траты на буткемпы взлетели кратно. Пузырь лопается всегда, так было и так будет. Вот и сейчас он лопнул — процесс растянулся на весь текущий год. Киберспорт не умрёт, просто происходит саморегуляция рынка и его очищение: дебет должен сходиться с кредитом. Слабые отсеются, сильные функционеры останутся. Киберспорт неизбежно немного скукожится, станет поменьше турниров и призовых. Игрокам же я посоветую поумерить аппетиты — тех зарплат, что были пару лет назад, больше не будет.