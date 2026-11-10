Звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол сыграет в байопике о Снуп Догге

Звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол получил роль в байопике о Снуп Догге. Актёр сыграет Джимми Айовина, музыкального магната-миллиардера, который благодаря дистрибьюторскому соглашению Interscope Records с Death Row Records помог вывести ранние работы Снупа в мейнстрим.

Фильм рассказывает о восхождении к славе Кэлвина Бродуса-младшего, который взял себе псевдоним Снуп Догг. Его дебютный альбом Doggystyle, записанный совместно с Dr. Dre на лейбле Death Row Records, вышел в 1993 году и положил начало долгой карьере, отмеченной номинациями на «Грэмми».

Фильм «Снуп» должен выйти в августе 2027 года, а главную роль в нём исполнит Джонатан Дэвис.