Дэниэл Рэдклифф не уверен, что будет смотреть сериал «Гарри Поттер»

Изначально Дэниэл Рэдклифф был воодушевлён просмотром сериала «Гарри Поттер», но сейчас его уверенность заметно поубавилась. Может, всё дело действительно во времени, которого у актёра нет.

По словам Рэдклиффа, сейчас он не уверен, будет ли смотреть сериал. Дэниэл отметил, что восемь часов — огромная длительность для чего угодно.

Честно говоря, не знаю, буду ли я смотреть. Я уже много раз снимался в «Гарри Поттере». Кроме того, я не смотрю телевизор. Я не видел «Во все тяжкие». Я не видел «Безумцев». Я не видел некоторые по-настоящему классические фильмы. Восемь часов — это слишком много для просмотра чего бы то ни было.

Премьера адаптации состоится уже 26 декабря — в этот день выйдет первый эпизод.