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Завершились съёмки четвёртого сезона сериала «Белый лотос»

Завершились съёмки четвёртого сезона сериала «Белый лотос»
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Съёмки четвёртого сезона сериала «Белый лотос» подошли к концу. Его дату выхода пока не говорят.

Шоу рассказывает о группе богачей, отдыхающих в элитном отеле. Внезапно во время их отпуска происходит убийство. Первый сезон вышел в июле 2021 года, получил 10 премий «Эмми» и две награды «Золотой глобус».

Действие четвёртого сезона развернётся во Франции. Сюжет расскажет о французском отеле «Белый лотос», который в этот раз будет принимать гостей Каннского кинофестиваля. Информацию о главных героях авторы раскроют позднее.

Главные роли в продолжении исполнят Венсан Кассель («Чёрный лебедь»), Александр Людвиг («Голодные игры»), Стив Куган («Филомена»), Кумэйл Нанджиани («Вечные») и другие актёры. Шоураннером проекта вновь выступает Майк Уайт — автор предыдущих трёх сезонов «Белого лотоса».

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