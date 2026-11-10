Стали известны планы Джеймса Ганна по введению Бэтмена и Лиги Справедливости

Вчера стало известно о том, что Джеймс Ганн покинет должность руководителя киновселенной DC. Журналист издания WSJ выяснил планы режиссёра на развитие киновселенной.

Планы Ганна включали введение Бэтмена в фильме «Храбрый и смелый» в 2028 году. С выходом этой картины Тёмный рыцарь стал бы полноценной частью киновселенной DC. Актёра на его роль пока не искали.

Более того, продолжение «Супермена» Джеймса Ганна привело бы к появлению ленты о Лиге справедливости. Её ожидалось выпустить примерно в 2031 году. Деталей самой ленты нет, но это был бы масштабный супергеройский кроссовер с персонажами из комиксов DC.