Звезда «Грешников» Майлс Кэтон сыграет в новой ленте режиссёра фильма «Топ Ган: Мэверик»

По данным Deadline, звезда «Грешников» Майлс Кэтон получил роль в триллере режиссёра фильма «Топ Ган: Мэверик» Кристофера Маккуорри. Роль актёра пока не раскрывают.

Картина рассказывает о бывшем детективе, которому предоставляют досрочное освобождение из тюрьмы после постановки диагноза — терминальный рак мозга. Других деталей сюжета пока что нет. Главная роль досталась легендарному актёру Дензелу Вашингтону.

Кристофер Маккуорри, помимо сиквела «Топ Ган», также снял четыре последние вышедшие части «Миссии невыполнима» с Томом Крузом. В кинотеатрах с 1 октября 2027 года. Пока по дате выхода планы такие.