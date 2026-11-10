«Я думал, он будет моим другом». Эндрю Гарфилд — о Сэме Альтмане

Эндрю Гарфилд сыграл Сэма Альтмана в фильме «Искусственный интеллект». В недавнем интервью актёр рассказал, как долгое время видел в сооснователе OpenAI своего друга. Альтман во многом восхищал Гарфилда.

Особенно Гарфилда поразил момент, когда он узнал, что Сэм ходит на медитации.

Когда я впервые увидел Сэма, он давал показания перед Конгрессом и говорил невероятно правильные вещи. Всё это складывалось у меня в голове, и я восхищался им. Я подумал: «О, нам нужно больше таких людей». А потом я узнал, что он медитирует с Джеком Корнфилдом, буддийским учителем. Я подумал: «Этот парень может стать моим лучшим другом».

Впрочем, пообщаться с Альтманом в жизни Гарфилду так и не удалось, поскольку они ни разу не виделись.