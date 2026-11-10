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Сериал ФГУП ЛУЧ (2026) — тизер, сюжет, актёры

Тизер сериала «ФГУП ЛУЧ» про охотников на нечисть — премьера скоро
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Онлайн-кинотеатр Okko представил большой тизер сериала «ФГУП ЛУЧ». Шоу про охотников за нечистью стартует уже скоро, точную дату релиза авторы назовут чуть позже. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

По сюжету сериала неудачник и подкаблучник Коля случайно сталкивается с оперативниками «Луча», командой по уничтожению вампиров, демонов и прочих созданий из других миров. Именно ему предстоит спасти мир от страшного зла, только в чём его суперсила и как её проявить, не знает никто.

Главные роли в проекте сыграли Алексей Базанов («Патриот»), Илья Соболев («Живая книга»), Сергей Гилёв («Кентавр»), Тимофей Трибунцев («Барабаны в ночи») и другие актёры. Режиссёром выступил Александр Собичевский («Барабашка»).

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