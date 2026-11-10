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Хитовый хоррор «Чужая мама» с Джессикой Честейн вышел в онлайне

Хитовый хоррор «Чужая мама» с Джессикой Честейн вышел в онлайне
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10 ноября состоялась цифровая премьера фильма «Чужая мама». Хоррор с Джессикой Честейн уже можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других онлайн-сервисах.

Таким образом, картина добралась до стримингов спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок лента собрала около $ 115 млн — выдающийся результат при бюджете в $ 19 млн и разгромных отзывах критиков. Зрители тоже приняли новинку довольно низко: на агрегаторах средняя оценка хоррора едва превышает 5 баллов из 10.

«Чужая мама» рассказывает о восьмилетней девочке, к которой является злобная сущность с внешностью её матери. Пока родители пытаются решить проблему, их личные отношения дают трещину — а «мамочка» становится всё сильнее.

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