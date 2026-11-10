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Для EA Sports FC 27 вышел первый большой патч — он улучшил защиту и атаку

Для EA Sports FC 27 вышел первый большой патч — он улучшил защиту и атаку
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Компания Electronic Arts выпустила большой патч для EA Sports FC 27 под версией 1.2.0. Первое геймплейное обновление актуального футбольного симулятора уже доступно на ПК, PS5 и Xbox Series, позже оно доберётся и до остальных платформ.

Так, в крупном апдейте разработчики внесли изменения на основе отзывов игроков. Отныне при игре с очень высокой линией защиты оборона будет куда быстрее смещаться в сторону своих ворот, чтобы ей было тяжелее поймать противника в ловушку офсайда. При этом EA также усилила защитников: теперь они быстрее реагируют на неожиданные ситуации после отскоков мяча и стабильнее держат позицию в разных ситуациях.

В атаке также произошли изменения. Теперь нападающие стараются избегать офсайдов и делают более успешные забегания в штрафную противника. Разработчики также доработали переключение футболистов после пасов головой и устранили некоторые редкие баги.

Наконец, с патчем 1.2.0 в FC 27 исправили множество ошибок в режимах The Grounds и Карьере, обновили несколько десятков моделей, иконок, значков и других элементов игры, исправили баги с отображением некоторых вкладок и внесли кучу других изменений. Ознакомиться с ними можно на Trello или прямо в самой EA Sports FC 27 при запуске проекта.

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