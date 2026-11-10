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Начались съёмки фильма «Вовка в Тридевятом царстве» Сарика Андреасяна

Начались съёмки фильма «Вовка в Тридевятом царстве» Сарика Андреасяна
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«Кинокомпания братьев Андреасян» заявила, что стартовали съёмки фильма «Вовка в Тридевятом царстве». Производством проекта занимается «Кинокомпания братьев Андреасян» совместно с «Союзмультфильмом», «Газпром-Медиа Холдинг» и телеканалом ТНТ.

Беззаботного и ленивого Вовку сыграет Константин Каримов. В Тридевятом царстве он встретит знакомых сказочных персонажей: Царя (Иван Охлобыстин), Двоих из ларца (Дмитрий Колчин), трёх Василис Премудрых (Алиса Кот, Маргарита Дьяченкова, Александра Соловьева) и юного Кощея (Платон Герасимов).

В картине также задействованы Анна Уколова, Владислав Ветров, Лиза Климова, Галина Коньшина, Арина Бурцева и другие. Прокат картины стартует 21 октября 2027 года.

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